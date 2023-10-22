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Росіяни почали робити безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress, – Ігнат

Уламки показали з чого ворог виготовляє безпілотники.

Росіяни почали робити безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress, – Ігнат
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

Росія намагається атакувати територію України безпілотниками невстановленого типу. З уламків видно, що ворог купує двигуни для безпілотників на AliExpress. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, це підтверджує аналіз уламків цих безпілотників.

"Є уламки, видно з чого вони зроблені. Фактично там з AliExpress куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з, як кажуть, "з палок" ліплять цей літак і запускають його в сторону нашої держави", – зазначає Ігнат.

За словами речника, ці безпілотники все одно залишаються небезпечними, адже здатні нести декілька кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, у ніч на неділю російські війська атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними бомбами та зенітними ракетами, чотири повітряні цілі збиті захисниками. 

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