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Рятувальники показали наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Кількість поранених збільшилася до шістнадцяти.

Рятувальники показали наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині
Фото: ДСНС України

Увечері 21 жовтня росіяни завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти" селі Коротич Харківської області. Внаслідок влучання виникла пожежа, також загинули шестеро працівників терміналу, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України.

Фото: ДСНС України

"В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м.. За попередніми даними, 6 осіб загинуло та 16 постраждало. В 00:14 пожежу було ліквідовано", –  повідомили рятувальники.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Вночі ворог завдав ударів по Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілів тяжкі поранення отримали двоє дітей та одна жінка.

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