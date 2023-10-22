Збройні сили знищили за добу ще 980 окупантів та 19 ворожих броньованих машин

особового складу близько 293830 (+980) осіб,танків ‒ 5081 (+18) од,бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,артилерійських систем – 7032 (+15) од,РСЗВ – 825 (+3) од,засобів ППО ‒ 549 (+1) од,літаків – 320 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),крилатих ракет ‒ 1535 (+0),кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,підводних човнів - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,спеціальної техніки ‒ 991 (+1)

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:

За минулу добу українські захисники знищили 980 російських окупантів, 18 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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