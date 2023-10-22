Збройні сили знищили за добу ще 980 окупантів та 19 ворожих броньованих машин

За минулу добу українські захисники знищили 980 російських окупантів, 18 танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 293830 (+980) осіб,танків ‒ 5081 (+18) од,бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,артилерійських систем – 7032 (+15) од,РСЗВ – 825 (+3) од,засобів ППО ‒ 549 (+1) од,літаків – 320 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),крилатих ракет ‒ 1535 (+0),кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,підводних човнів - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,спеціальної техніки ‒ 991 (+1)