Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що здійснив робочу поїздку до бойових бригад на Донеччині.

“Ворог активізувався, але зазнає величезних втрат. Обговорили з командуванням на місцях наші подальші дії. Завдання визначено. Разом переможемо! Слава Україні!” - написав командувач.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 15 атак ворога.