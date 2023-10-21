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На Донеччині ворог активізувався, але зазнає величезних втрат, – Тарнавський

Генерал відвідав бойові бригади на Донеччині.

На Донеччині ворог активізувався, але зазнає величезних втрат, – Тарнавський
Олександр Тарнавський
Фото: mukachevo.net

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що здійснив робочу поїздку до бойових бригад на Донеччині.

“Ворог активізувався, але зазнає величезних втрат. Обговорили з командуванням на місцях наші подальші дії. Завдання визначено. Разом переможемо! Слава Україні!” - написав командувач. 

Нагадаємо, сьогодні ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 15 атак ворога.

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