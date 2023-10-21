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Київ оточують кілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів, − Попко

Перший розташований досить далеко від столиці. 

Київ оточують кілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів, − Попко
Генерал-полковник Сергій Попко
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів. Про це голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив в інтерв’ю ТСН.

За словами Попка, перший рубіж розташований досить далеко від столиці. 

“Побудовані надійні системи вогневого ураження противника; інженерних загороджень всіх типів; протиповітряної та протитанкової оборони; всебічного забезпечення тощо”, − сказав він.

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Окрім того, удосконалюються системи управління угрупованням та взаємодія з органами виконавчої влади в Києві. 

Попко додав, що також виконується низка заходів щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення. “Все це сплановано і проводиться систематично”, − підкреслив він. 

“Я думаю, через певний час, ми зможемо запросити журналістів відвідати один з новозбудованих ротних опорних пунктів. Поки не буду розкривати усі секрети. Але можу запевнити – буде цікаво, є на що подивитися аби потім переконливо донести киянам інформацію про надійність та ефективність оборонних споруд навколо столиці”, − додав чиновник.

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