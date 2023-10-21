На Авдіївському напрямку активність росіян знизилася, однак там досі тривають бої, – Штупун

Активність військ Росії дещо знизилась, але ворог не полишає намірів захопити Авдіївку, тривають бої. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону", – сказав він.

Загалом, на Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 1 ракетного і 4 авіаційні удари.

"В цілому за минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 53 бойові зіткнення і ворог здійснив 685 артобстрілів, Сили оборони знищили 11 танків і 29 бойових броньованих машин, і близько 80% з цього саме на Донеччині", – розповів Штупун.

Він повідомив, що за минулу добу безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового, Первомайського. Без успіху ворог також вів штурмові дії біля Мар'їнки і Новомихайлівки. Там відбито близько 20 атак.

Речник також розповів, що артилерія ЗСУ протягом доби виконала 1244 вогневих завдання.

Нагадаємо, впродовж минулої доби на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень.