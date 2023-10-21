Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух

У Київській області в одній з багатоповерхівок вибухнув газовий балончик.

У суботу в одній з багатоповерхіок у Фастівському районі стався вибух. На місце одразу виїхали рятувальники, – пише пресслужба ДСНС Київської області.

О 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Державної пожежно-рятувальної частини Фастівського району надійшло повідомлення, про те що стався вибух в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у с. Новосілки.

"Прибувши на місце виклику рятувальники виявили, що стався вибух туристичного газового балончику в квартирі на 22-му поверсі", – йдеться у повідомленні.

Загорання відстунє, внаслідок вибуху потерпілих немає.

"Внаслідок вибуху вибито віконну раму, пошкоджено скло вікон та від падіння віконного скла два легкових автомобілі, які були припарковані під будинком", – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у Києві під час пожежі на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні пролунав вибух.