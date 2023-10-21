На Одещині троє підлітків залізли у вагон потяга. Одна дитина загинула

Ще один у важкому стані.

Сьогодні вночі у вантажному парку станції Слобідка Одеської залізниці внаслідок удару електричним струмом загинув підліток.

Як повідомляють у поліції Одещини, діти заради забави вилізли на вагон.

Поліцейські встановили, що троє місцевих хлопців 14, 16 та 17 років, поверталися з парку відпочинку та вирішили скоротити шлях через вантажний парк залізниці.

"Двоє підлітків, які заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом, внаслідок чого наймолодший з підлітків загинув на місці, його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні. Третій юнак, який був очевидцем пригоди, не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Відомості про вказану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Наразі проводяться заходи з встановлення всіх обставин пригоди.