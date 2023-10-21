«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Одещині троє підлітків залізли у вагон потяга. Одна дитина загинула

Ще один у важкому стані.

На Одещині троє підлітків залізли у вагон потяга. Одна дитина загинула

Сьогодні вночі у вантажному парку станції Слобідка Одеської залізниці внаслідок удару електричним струмом загинув підліток. 

Як повідомляють у поліції Одещини, діти заради забави вилізли на вагон.

Поліцейські встановили, що троє місцевих хлопців 14, 16 та 17 років, поверталися з парку відпочинку та вирішили скоротити шлях через вантажний парк залізниці.

"Двоє підлітків, які  заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом, внаслідок чого наймолодший з підлітків  загинув на місці, його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні. Третій юнак, який був очевидцем пригоди, не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Відомості про вказану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Наразі проводяться заходи з встановлення всіх обставин пригоди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies