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За добу росіяни 57 разів обстріляли Херсонщину з різних видів озброєння

Є постраждалі.

За добу росіяни 57 разів обстріляли Херсонщину з різних видів озброєння
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

За минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів, випустивши по Херсонщині 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще одна – дістала поранення", – пише начальник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, впродовж ночі ворог завдав масивних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок влучання виникли пожежі. Також загинув чоловік

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