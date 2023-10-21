За добу росіяни 57 разів обстріляли Херсонщину з різних видів озброєння

За минулу добу росіяни здійснили 57 обстрілів, випустивши по Херсонщині 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще одна – дістала поранення", – пише начальник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, впродовж ночі ворог завдав масивних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок влучання виникли пожежі. Також загинув чоловік