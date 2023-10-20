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Російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів

Було зафіксовано 8 розривів мін.

Російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 20 жовтня, росіяни завдали ударів по Сумській області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Цього разу окупаційні війська РФ здійснили обстріл Шалигинської громади. 

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Було зафіксовано 8 вибухів внаслідок обстрілу з міномету.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Крім того, жінка 57 років отримала осколкові поранення та перебуває в лікарні у важкому стані.

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