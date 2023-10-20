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Росіяни обстріляли мирних мешканців Чернігівщини

Перед зимою люди залишилися буквально без даху над головою.

Росіяни обстріляли мирних мешканців Чернігівщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області

Росіяни обстріляли цивільних мешканців Новгород-Сіверщини у Чернігівській області. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

“Перед зимою люди залишилися буквально без даху над головою, адже ворожим вогнем пошкоджено покрівлю в будинку, також вибиті вікна в сараї та гаражі”, - розповіли в поліції.

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Правоохоронці зазначили, що по оселям мирного населення російські загарбники завдали п’ять ударів.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Крім того, жінка 57 років отримала осколкові поранення та перебуває в лікарні у важкому стані.

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