Росіяни обстріляли мирних мешканців Чернігівщини

Перед зимою люди залишилися буквально без даху над головою.

Росіяни обстріляли цивільних мешканців Новгород-Сіверщини у Чернігівській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

“Перед зимою люди залишилися буквально без даху над головою, адже ворожим вогнем пошкоджено покрівлю в будинку, також вибиті вікна в сараї та гаражі”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці зазначили, що по оселям мирного населення російські загарбники завдали п’ять ударів.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Крім того, жінка 57 років отримала осколкові поранення та перебуває в лікарні у важкому стані.