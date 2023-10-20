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Росія готується до нового наступу, - розвідка Естонії

Також естонська розвідка вважає, що у найближчі тижні чи місяць можуть початись російські атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Росія готується до нового наступу, - розвідка Естонії
Фото: змі окупантів

На думку естонської розвідки, Росія маскує підготовку до нового наступу і називає свої дії активною обороною. 

Про це повідомляє ERR.

“Дії, які вживає Російська Федерація на сході і на північному сході можуть призвести до того, що найближчими тижнями армія РФ спробує розвинути успіх, направити туди додаткові сили і перейти в наступ на тій ділянці фронту", - сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

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Він зазначив, що Росія ще має 4 млн артилерійських снарядів, їх вистачить на рік війни малої інтенсивності. Крім того, 350 тис. артилерійських снарядів, які поставлені з Північної Кореї, говорять про те, що Росія планує продовжувати війну проти України ще довго.

За оцінкою естонських військових, основними напрямками для Росії стали напрямки Авдіївка-Мар'їнка та Куп'янськ-Лиман. Влітку на цих ділянках стабільно фіксували по 20-40 атак на день, а сьогодні, в середньому, по 76 атак на добу.

“Не варто забувати, що наближається зима. Звичайно, знову почнуться атаки на енергетичну інфраструктуру. Нам здається, що Російська Федерація вже закінчила підготовку цих ударів. Цього можна очікувати у найближчі тижні чи місяць", - зазначив Ківісельг.

Як раніше повідомлялось, США заявили, що Північна Корея передала Росії понад 1 000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Із 7 вересня по 1 жовтня судно під прапором РФ перевезло вантаж із північнокорейського складу боєприпасів до російського порту.

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