Українські бійці відбили майже 23 атаки росіян на Куп’янському напрямку і ще 20 - на Авдіївському, - Генштаб

Також вороги намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мали.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак росіян неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще три атаки в районі Надії Луганської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Невського Луганської області. На Бахмутському - понад 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

На Мар’їнському загарбники вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога. На Запорізькому були безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мали.

На Шахтарському українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

Загалом упродовж доби відбулось 77 бойових зіткнень. Окупанти завдали п'ять ракетних та 33 авіаційні удари, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 20 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Старикове Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Старикове Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка Харківської області; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; на Лиманському ворог завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Невське, Макіївка, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області;

ворог завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Невське, Макіївка, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському противник завдав авіаційних ударів біля Кераміка та Ласточкиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів біля Кераміка та Ласточкиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів неподалік Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів неподалік Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області; на Херсонському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке та Новоберислав Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дудчани Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях ворог планує посилити контрдиверсійні заходи. За інформацією національного спротиву, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Тим часом на півночі України на основних напрямках імовірного наступу росіян із червня 2022 року і дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін – в 16 разів більше, ніж у червні 2022 року.