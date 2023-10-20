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Зеленський на Миколаївщині ознайомився із результатами роботи «зернового коридору» і відвідав поранених бійців

Президент вручив бійцям ордени «За мужність» ІІІ ступеня, а військові медики отримали ордени Данила Галицького.

Зеленський на Миколаївщині ознайомився із результатами роботи «зернового коридору» і відвідав поранених бійців
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський у Миколаєві очолив нараду з актуальних питань безпеки та життєдіяльності регіону.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Очільник ОВА Віталій Кім доповів про ситуацію в області, очільник Миколаєва - про ситуацію в обласному центрі. Зокрема, обговорили відновлення водо- та газопостачання в деокупованих населених пунктах, водопостачання Миколаєва, а також загалом підготовку до опалювального сезону.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема, про загрози судноплавству, прикриття портової інфраструктури та результати роботи «зернового коридору».

Крім того, Зеленський відвідав військовий госпіталь, де лікуються поранені українські бійці. Зокрема, поспілкувався із захисниками України, які отримали поранення у боях на Херсонському напрямку, та їхніми рідними і медиками.

Президент вручив бійцям ордени «За мужність» ІІІ ступеня, якими їх відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Фото: ОПУ

Військові медики отримали ордени Данила Галицького за зразкове виконання військового обов’язку та самовіддані дії при наданні медичної допомоги захисникам і захисницям України.

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Нагадаємо, Зеленський також побував нині на Херсонщині. Під час робочої поїздки він провів нараду з військовим командуванням щодо актуальних питань на передовій.

Ввечері 18 жовтня росіяни завдали удару по населеному пункту Степівської громади Миколаївської області. В результаті атаки загинули люди. Засудила дії російських терористів Франція. 

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