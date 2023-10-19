Франція засудила атаки Росії на Запоріжжя, Херсон та Миколаївщину

Франція засуджує російські удари, які трапилися в останні дні та призвели до жертв серед мирного населення в Україні.

Про це йдеться на сайті французького МЗС.

"Вкотре завдаючи ударів по житлових будинках, Росія завдає ударів по цивільному населенню і знову грубо та навмисно порушує міжнародне гуманітарне право. Вона також продовжує руйнувати інфраструктуру, потрібну для глобальної продовольчої безпеки. Ці дії є воєнними злочинами, за які Росії доведеться відповісти. Вони є демонстрацією тотального цинізму Росії у той час, коли вона стверджує, що стурбована міжнародним гуманітарним правом", - заявила французька сторона.

МЗС зіслалося на заяву очільниці відомства Катрін Колонни, яка неодноразово наголошувала, що Франція продовжить надавати Україні необхідну допомогу для самооборони. Також отримають підтримку українські суди і Міжнародний кримінальний суд. Отримають допомогу і країни, що найбільш вразливі через відсутність продовольчої безпеки, спричиненої російською агресією.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня росіяни завдали удару по населеному пункту Степівської громади Миколаївської області. Є жертви.

Крім того, внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані. А в Херсоні за минулу добу дві особи людини загинули, ще четверо поранені.