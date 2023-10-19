В Ігоря Гузя під час голосування за законопроєкт про заборону УПЦ МП не спрацювала картка.

У сесійні залі ВР депутати ледь не побилися під час голосування за законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Член забороненої ОПЗЖ Володимир Мороз назвав самовисуванця Ігоря Гузя, який активно виступає за заборону УПЦ МП в Україні, "розкольником" і "чортом "йо***ним".

До сварки долучився і депутат Артем Дмитрук, якого раніше виключили зі "Слуги народу". Він теж накинувся на Гузя на захист РПЦ.

Дмитрук був активним прочанином Української православної церкви Московського патріархату й залюбки це підкреслював.

Інші депутати втрутилися в "розбірки" й не допустили сутички.

В Ігоря Гузя під час голосування за законопроєкт не спрацювала картка, тому він подав відповідну заяву. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторнці.

"Голосував «за» законопроект, але стався технічний збій системи, картка не спрацювала. Заява про це написана і оголошена Стефанчуком в залі засідань", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 19 жовтня 267 депутатів підтримали законопроєкт про заборону УПЦ МП у першому читанні.

"Проти" виступили 11 депутатів від "Платформи за життя та мир", три представники від "Відновлення України". Двоє нардепів утримались від голосування, а 17 – не голосували.

Раніше джерела LB.ua повідомляли, що Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні. Необхідна кількість голосів для ухвалення законопроєкту є.

Рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, Президент Зеленський ввів у дію торік 1 грудня.

Відповідний законопроєкт Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023 року, передбачалося, що депутати винесуть його на розгляд у травні. Однак 23 вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону УПЦ МП немає – “йде внутрішня дискусія”. Її подробиці можете прочитати в матеріалі Соні Кошкіної “Заборона УПЦ МП відкладається? "Слуги" проти”.