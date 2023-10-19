Росіяни обстріляли 19 жовтня приватний сектор Вовчанська, що на Харківщині.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Атаку з артилерії зафіксували о 12.15. вона спричинила велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї.

За даними рятувальників, пожежа охопила 350 кв.м. Горів гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль. За попередніми даними, поранення отримали двоє осіб.

Вогонь вдалося загасити о 15.00.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, днями через артилерійський обстріл Вовчанська було пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж.

Також цього місяця через влучання у місті був знищений житловий будинок, троє людей отримали поранення - один чоловік отримав важкі опіки, а чадним газом отруїлися дві жінки.