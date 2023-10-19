Запрацювала платформа Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє МЗС України.
“Запрацювала платформа Bring Kids Back UA. Це стратегічний план дій, ініційований Президентом України. Він об'єднує зусилля уряду України, країн-партнерів та міжнародних організацій з метою повернення українських дітей, які були примусово депортовані з України”, - йдеться в повідомленні.
Детальніше із проєктом можна ознайомитись на його офіційному вебсайті.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна вітає всіх бажаючих долучитися до місії повернення українських дітей на батьківщину.
Ініціатива @bkb_ua спрямована на виконання завдання, поставленого @ZelenskyyUa: повернути всіх 🇺🇦 дітей, депортованих до РФ.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 19, 2023
Ми вітаємо всіх бажаючих долучитися до нашої місії.
Докладніше: https://t.co/rqNuqdwNWu
Нагадаємо, нещодавно ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Раніше їхня мати звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини.
У кінці вересня Мінсоцполітики повідомило, що внаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків. В Україні триває реформа переходу з інтернатної системи на сімейні будинки.