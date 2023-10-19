Це стратегічний план дій, який об'єднує зусилля уряду України, країн-партнерів та міжнародних організацій з метою повернення депортованих українських дітей.

Запрацювала платформа Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє МЗС України.

“Запрацювала платформа Bring Kids Back UA. Це стратегічний план дій, ініційований Президентом України. Він об'єднує зусилля уряду України, країн-партнерів та міжнародних організацій з метою повернення українських дітей, які були примусово депортовані з України”, - йдеться в повідомленні.

Детальніше із проєктом можна ознайомитись на його офіційному вебсайті.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна вітає всіх бажаючих долучитися до місії повернення українських дітей на батьківщину.

Ініціатива @bkb_ua спрямована на виконання завдання, поставленого @ZelenskyyUa: повернути всіх 🇺🇦 дітей, депортованих до РФ.



Ми вітаємо всіх бажаючих долучитися до нашої місії.



Докладніше: https://t.co/rqNuqdwNWu — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 19, 2023

Нагадаємо, нещодавно ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Раніше їхня мати звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини.

У кінці вересня Мінсоцполітики повідомило, що внаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків. В Україні триває реформа переходу з інтернатної системи на сімейні будинки.