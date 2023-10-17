Раніше їхня мати звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини.

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Їхня мати звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини. До порятунку також долучилося Мінреінтеграції.

Коли росіяни зайшли у Херсон, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на більшу безпеку. Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території.

Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати малих стало неможливо. Але тепер діти знову разом із батьками.

Також відомство повідомило, що минулого тижня возз’єдналася ще одна сім’я. Після 19 місяців розлуки з ТОТ Херсонської області до батьків повернулися 9-річна Надійка та її 14-річний брат Михайло.

Фото: Мінреінтеграції

Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості до бабусі й дідуся. Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України територію було відрізано.

Реальна можливість повернути дітей з’явилася на початку вересня цього року, коли їхній батько звернувся до Мінреінтеграції, а міністерство, своєю чергою, долучило до процесу Українську мережу за права дитини.

Нагадаємо, раніше Україна повернула чотирьох дітей, котрих раніше незаконно депортувала Росія. Це троє хлопчиків віком три, шість і дев'ять років, а також 17-річна дівчина.