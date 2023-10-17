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Учора ворог 32 рази обстріляв Херсонщину, є влучання у житлові квартали та медичний заклад

Люди не постраждали.

Учора ворог 32 рази обстріляв Херсонщину, є влучання у житлові квартали та медичний заклад
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Упродовж минулої доби, 16 жовтня, ворог здійснив 32 обстріли Херсонської області. Росіяни випустили 158 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та медичний заклад у Бериславі.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

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Нагадаємо, за добу 15 жовтня росіяни здійснили 97 обстрілів Херсонської області. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу у Бериславському районі, підприємство у Херсонському районі та підприємство у Херсоні. Одна людина отримала поранення.

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