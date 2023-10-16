Понад 500 снарядів випустили росіяни по Херсонській області за добу

Одна людина була поранена.

За минулу добу росіяни здійснили 97 обстрілів Херсонської області, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, С60, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.

Одна людина була поранена. Про це голова ОВА Олександр Прокудін написав у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора протягом дня ворог обстрілював Херсон та передмістя. Увечері двічі атакував центр Херсона.