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​Уночі Повітряні сили збили дві російські ракети Х-59 та 11 "шахедів"

Ракетами ворог атакував північні та східні регіони, а безпілотники скерував у різних напрямках, зокрема - на захід.

​Уночі Повітряні сили збили дві російські ракети Х-59 та 11 "шахедів"
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Авіаційними ракетами ворог атакував північні та східні регіони України, "шахеди" противник скерував у різних напрямках, зокрема - на захід.

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

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"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 “Shahed-136/131”", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 860 російських окупантів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони та 5 артилерійських засобів противника.

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