Головне за неділю, 15 жовтня: понад 50 відбитих атак ворога на п’яти напрямках, обстріл Херсона, війна в Ізраїлі

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 57 бойових зіткнень. Збройні сили відбили за добу понад 50 атак ворога на п’яти напрямках.

Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 жовтня – в нашій новині.

Джерела LB.ua в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга. Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", – зазначив співрозмовник в СБУ.

Росіяни цілий день обстрілюють Херсон та передмістя.

Пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Докладніше – в новині.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що підтверджена кількість ізраїльських заручників, які утримуються в Газі, становить 126 осіб, повідомляє The Guardian.

ХАМАС раніше стверджував, що внаслідок ізраїльських авіаударів у Газі було вбито 13 заручників. У ньому сказано, що серед загиблих були іноземці, не уточнюючи їх національності.

Ізраїльські військові також заявили, що щонайменше 279 їхніх солдатів були вбиті з 7 жовтня, коли ХАМАС розпочав атаку на південь Ізраїлю. Загальна кількість ізраїльських втрат становить понад 1300 убитих.

У свою чергу Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що понад 2300 людей загинули під час бомбардувань Ізраїлю в секторі Газа після атаки ХАМАС, а лікарі попереджають, що ще тисячі людей можуть загинути, оскільки в медичних закладах на території закінчаться паливо та запаси.

Члени Європейської ради оприлюднили заяву щодо ситуації на Близькому Сході.

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі та невибіркові терористичні атаки по всьому Ізраїлю та глибоко шкодує про загибель людей. Терору немає виправдання. Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїлю захищати себе відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед такими жорстокими і невибірковими нападами. Ми підтверджуємо важливість забезпечення захисту всіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

Єврорада закликала ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов. Також Рада висловилася за важливість надання термінової гуманітарної допомоги і запевнила, що "готова продовжувати надавати підтримку громадянам Гази, які найбільше її потребують, в координації з партнерами, гарантуючи, що такою допомогою не будуть зловживати терористичні організації".

Також Єврорада виступила за запобігання ескалації війни і наголосила на необхідності "широкої взаємодії з законною палестинською владою, а також з регіональними та міжнародними партнерами" щодо цього питання.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!