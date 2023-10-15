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Уночі 16 жовтня очікують сильний дощ у більшості центральних та Сумській областях, - Укргідрометцентр

У Карпатах - дощ і мокрий сніг.

Уночі 16 жовтня очікують сильний дощ у більшості центральних та Сумській областях, - Укргідрометцентр
Фото: Український гідрометеорологічний центр

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на 16 жовтня.

Як ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці центру, завтра буде хмарно з проясненнями.

Значні дощі прогнозують вночі у центральних та місцями північних областях, вдень - подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.

Вітер північно-західний (у південно-східній частині південний), 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с (у північній частині місцями).

Температура повітря у південних, східних та Дніпропетровській областях сягне вночі 6-11°, вдень 11-16°, на Донеччині та Луганщині - до 18°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Карпатах очікують дощ та мокрий сніг; температура вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Також Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні - вночі 16 жовтня у більшості центральних та Сумській областях очікують значний дощ. Вранці та вдень 16 жовтня в Україні (крім північної частини) пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

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Нагадаємо, на 15 жовтня теж прогнозували хмарну погоду й подекуди дощі.

У ніч на 11 жовтня повідомляли можливі сильні заморозки, без опадів.

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