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Уночі в Україні можливі заморозки до мінус п’яти градусів

Опадів не очікується.

Уночі в Україні можливі заморозки до мінус п’яти градусів
Фото: facebook.com/UkrHMC

У ніч на 11 жовтня в Україні можливі сильні заморозки, без опадів. Про це повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

"Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Уночі сильні заморозки 0-5° (на Закарпатті та узбережжі морів температура 1-6° тепла); вдень температура 9-14° тепла, у західних та Одеській областях до 17°, у Карпатах 6-11°", – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

У Києві завтра без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Уночі заморозки 0-2°, температура вдень 12-14° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 жовтня найвища температура вдень була 24,9° у 1935 р., найнижча вночі -5,8° у 1898 р.

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Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму.

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