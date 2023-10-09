Метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні пізніше за кліматичну норму

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась більше ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму.

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +13,9°С.

Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 13 травня, закінчилось 1-го жовтня і загалом тривало 142 дні. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Нагадаємо, що вересень у Києві був найтеплішим за всю історію спостережень.