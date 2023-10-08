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Київ показав солідарність українців із Тель-Авівом: рекламі екрани транслювали прапори Ізраїлю

До акції підтримки долучились понад 350 цифрових носіїв реклами.

Київ показав солідарність українців із Тель-Авівом: рекламі екрани транслювали прапори Ізраїлю
Фото: КМДА

У Києві на понад 350 цифрових носіях реклами пів години транслювали прапор Ізраїлю, повідомили у КМДА.

“На знак солідарності українців з ізраїльським народом, який зазнав агресії й бʼється сьогодні за свою країну”, − йдеться у повідомленні.

Одразу після 20:00 мер української столиці Віталій Кличко опублікував у своєму Telegram-каналі фото та відео з вулиць столиці, де на екранах майорить прапор Ізраїлю.

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Фото: КМДА

Фото: КМДА

Нагадаємо, до посольства України в Ізраїлі звернулося понад 100 наших громадян, повідомив президент Володимир Зеленський. Встановлено місцеперебування п’яти українців на півдні Ізраїлю. Раніше підтвердилася загибель двох громадян України.

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