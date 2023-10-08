Авіаносна група "Форд" США вирушила до узбережжя Ізраїлю, − Washington Post

Американські військові готові до низки дій − від можливого запобігання потраплянню додаткової зброї до рук ХАМАС та ведення спостереження.

Пентагон наказав ударній авіаносній групі “Форд” вирушити до Східного Середземномор'я, щоб бути готовою надати допомогу Ізраїлю.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

Військовий корабель “США Джеральд Р. Форд” і його близько 5000 моряків і палуба бойових літаків супроводжуватимуться крейсерами та есмінцями в демонстрації сили.

Американські військові покликані бути готовими до будь-яких дій − від можливого запобігання потраплянню додаткової зброї до рук ХАМАС та ведення спостереження.

Авіаносець “Норфолк” уже був у Середземному морі. Минулого тижня він проводив військово-морські навчання з Італією в Іонічному морі. Це найновіший і найсучасніший авіаносець Сполучених Штатів, і це його перше повне розгортання.

Оновлено 22:18. Як пише The Guardian, очільник американського Міністерства оборони Ллойд Остін повідомив, що він дав розпорядження про відправку авіаносної ударної групи ВМС США “Джеральд Р. Форд” до Східного Середземномор'я.

До групи входять:

авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78),

ракетний крейсер USS Normandy класу “Тікондерога” (CG 60),

есмінці керованої ракетної зброї класу Arleigh-Burke USS Thomas Hudner (DDG 116),

військовий корабель США Реймідж (DDG 61),

військовий корабель США Карні (DDG 64),

військовий корабель США Рузвельт (DDG 80).

“Ми також зробили кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 та A-10 у регіоні. США підтримують готові сили у всьому світу для подальшого посилення цієї позиції стримування, якщо буде потрібно”, − сказав керівник Пентагону.

Крім того, уряд Сполучених Штатів оперативно надаватиме Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, включно з боєприпасами. Перша допомога безпеки розпочне рух сьогодні та прибуде найближчими днями.

Нагадаємо, президент США Байден розмовляв сьогодні вранці з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Очільник американців повідомив, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже у дорозі, а найближчими днями Тель-Авів отримає ще підтримку.