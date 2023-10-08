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Авіаносна група "Форд" США вирушила до узбережжя Ізраїлю, − Washington Post

Американські військові готові до низки дій − від можливого запобігання потраплянню додаткової зброї до рук ХАМАС та ведення спостереження.

Авіаносна група "Форд" США вирушила до узбережжя Ізраїлю, − Washington Post
Фото: EPA/UPG

Пентагон наказав ударній авіаносній групі “Форд” вирушити до Східного Середземномор'я, щоб бути готовою надати допомогу Ізраїлю.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

Військовий корабель “США Джеральд Р. Форд” і його близько 5000 моряків і палуба бойових літаків супроводжуватимуться крейсерами та есмінцями в демонстрації сили. 

Американські військові покликані бути готовими до будь-яких дій − від можливого запобігання потраплянню додаткової зброї до рук ХАМАС та ведення спостереження.

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Авіаносець “Норфолк” уже був у Середземному морі. Минулого тижня він проводив військово-морські навчання з Італією в Іонічному морі. Це найновіший і найсучасніший авіаносець Сполучених Штатів, і це його перше повне розгортання.

Оновлено 22:18. Як пише The Guardian, очільник американського Міністерства оборони Ллойд Остін повідомив, що він дав розпорядження про відправку авіаносної ударної групи ВМС США “Джеральд Р. Форд” до Східного Середземномор'я.

До групи входять:

  • авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78),
  • ракетний крейсер USS Normandy класу “Тікондерога” (CG 60),
  • есмінці керованої ракетної зброї класу Arleigh-Burke USS Thomas Hudner (DDG 116),
  • військовий корабель США Реймідж (DDG 61),
  • військовий корабель США Карні (DDG 64),
  • військовий корабель США Рузвельт (DDG 80).

“Ми також зробили кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 та A-10 у регіоні. США підтримують готові сили у всьому світу для подальшого посилення цієї позиції стримування, якщо буде потрібно”, − сказав керівник Пентагону.

Крім того, уряд Сполучених Штатів оперативно надаватиме Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, включно з боєприпасами. Перша допомога безпеки розпочне рух сьогодні та прибуде найближчими днями.

Нагадаємо, президент США Байден розмовляв сьогодні вранці з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Очільник американців повідомив, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже у дорозі, а найближчими днями Тель-Авів отримає ще підтримку. 

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