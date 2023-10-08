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​Радбез ООН збереться на екстрене засідання через війну в Ізраїлі

Засідання буде закритим.

​Радбез ООН збереться на екстрене засідання через війну в Ізраїлі
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Рада Безпеки ООН проведе 8 жовтня екстрене засідання через напад ХАМАС на Ізраїль, передає CNN.

Засідання буде закритим. 

Перед його початком перед журналістами виступить постійний представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан.

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Нагадаємо, Ізраїль нині оголосив про стан війни через напад ХАМАСу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху опісля провів телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Також відбулася бесіда з президентом США Джо Байденом.

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