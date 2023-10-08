​Радбез ООН збереться на екстрене засідання через війну в Ізраїлі

Рада Безпеки ООН проведе 8 жовтня екстрене засідання через напад ХАМАС на Ізраїль, передає CNN.

Засідання буде закритим.

Перед його початком перед журналістами виступить постійний представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан.

Нагадаємо, Ізраїль нині оголосив про стан війни через напад ХАМАСу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху опісля провів телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Також відбулася бесіда з президентом США Джо Байденом.