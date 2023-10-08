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​Дуда про ситуацію в Ізраїлі: Росії вигідно відволікти увагу світу від України

Президент Польщі вважає, що Європа також зіткнеться з новою хвилею біженців.

​Дуда про ситуацію в Ізраїлі: Росії вигідно відволікти увагу світу від України
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль вигідний Росії, щоб відволікти увагу світу від війни в Україні, передає РАР.

Дуда зазначив, що окрім цього, ситуація на Близькому Сході торкнеться Європи, на яку може чекати нова хвиля біженців.

"Боюся, що, на жаль, це викличе чергоий міграційний тиск на Європу. Ймовірно, на нас чекає хвиля мігрантів із Близького Сходу, яка вдарить по Європі", - сказав Дуда.

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Нагадаємо, вранці 7 жовтня терористична організація ХАМАС завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Нині воєнно-політичний кабінет повідомив, що Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації заявив, що Ізраїль помститься за цей чорний день і закликав жителів Гази негайно тікати.

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