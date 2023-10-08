Росіяни обстріляли Херсон і Берислав, поранені троє людей

У Херсоні є влучання поблизу церкви.

Російські окупанти знову обстріляли Херсон та Берислав. Внаслідок влучання постраждали троє людей. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

«У Херсоні влучання було поблизу церкви. Поранені двоє людей. Це дві жінки 82 років і 74-річна херсонка. У них легкі травми. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу», – повідомляють а ОДА.

Також під обстріл потрапив Берислав. Травм середнього ступеня важкості зазнав 72-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі російські окупанти масовано обстріляли Херсонщину. Внаслідок влучанння постраждали десятки людей, серед них дев'ятимісячна дитина.