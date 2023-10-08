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На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей

Вдалося врятувати двох дітей.

На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей

У суботу, 7 жовтня, в приватному будинку у селі Семенівка Пустомитівської громади на Львівщині знайшли метвими п’ятьох людей – трьох жінок та двох чоловіків. Про це повідомляє Національна поліція Львівської області.

За попередніми даними, люди загинули від отруєння чадним газом. Ще двоє дітей госпіталізовані у важкому стані.

"Близько 20:00 в приватному будинку знайшли без ознак життя п’ятьох місцевих мешканців – жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків, віком 33 і 57 років. Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом", – йдеться у повідомленні.. 

Відомо, що всі загиблі з однієї родини і проживали в цьому будинку. Про трагедію в поліцію повідомили їхні сусіди.

Внаслідок інциденту постраждали ще двоє хлопчиків з цієї родини, яким сім і дев’ять років. Їх госпіталізували у важкому стані з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки (ч.2 ст.270 ККУ). Тіла загиблих скервані на експертизу, яка і встановить точну причину смерті.

На Закарпатті подружжя отруїлося чадним газом від генератора.

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