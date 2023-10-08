Ця зима буде рекордною за кількістю використань "Шахедів" ворогом, – Ігнат

Ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю використання Росією дронів-камікадзе проти України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Боротися потрібно проти дронів, бо ці осінь та зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", – заявив Ігнат.
Речник нагадав, що лише за минулий місяць Росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.
"За півроку минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", – додав речник.
Нагадаємо, глава Міноборони Рустем Умєров нещодавно заявив, що взимку Росія зосередиться на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Україна буде відповідати.