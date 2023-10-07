Росіяни тричі обстріляли Нікополь, пошкоджено гімназію та 11 приватних будинків

Зачепило лінії електропередачі і газопровід. Постраждалих немає.

У суботу російські окупанти тричі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок цього пошкоджено гімназію, комунальне підприємство та 11 приватних будинків.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Ворог знову бив по Нікополю з важкої артилерії. Обстрілював місто двічі вдень і ще раз - уже під вечір. Пошкоджено гімназію та комунальне підприємство. Побито 11 приватних будинків і стільки ж господарських будівель. Понівечено будівлю, яка не експлуатувалася. Зачепило лінії електропередачі і газопровід", - написав Лисак.

Він додав, що інформація про руйнування ще уточнюється.

Загиблих і постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці 6 жовтня ворог обстрілював Нікополь безпілотниками та артилерією.В результаті було пошкоджено адмінбудівлю та готель. Також постраждала жінка.