Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові знищили російську вогнеметну систему "Солнцепьок"

"Солнцепьок" знищили ударом HIMARS.

Українські військові знищили російську вогнеметну систему "Солнцепьок"
ТОС-1А «Сонцепьок»
Фото: Міністерство оборони України

Українські військові спільно із Запорізьким управлінням СБУ, знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час розвідки співробітники Запорізького Управління СБУ зафіксували позицію важкої вогнеметної системи "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК. Вона мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку", – зазначається в повідомленні.

Завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ВВС-1А "Солнцепьок" було знищено разом з екіпажем і повним боєкомплектом.

ВВС було знищено ударом HIMARS.

Нагадаємо, у липні український FPV-дрон російський "Солнцепьок". Також ще один ВВС "Сонцепьок" було знищено Силами оборони на Таврійському напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies