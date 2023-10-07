Українські військові знищили російську вогнеметну систему "Солнцепьок"

Українські військові спільно із Запорізьким управлінням СБУ, знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час розвідки співробітники Запорізького Управління СБУ зафіксували позицію важкої вогнеметної системи "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК. Вона мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку", – зазначається в повідомленні.

Завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ВВС-1А "Солнцепьок" було знищено разом з екіпажем і повним боєкомплектом.

ВВС було знищено ударом HIMARS.

Нагадаємо, у липні український FPV-дрон російський "Солнцепьок". Також ще один ВВС "Сонцепьок" було знищено Силами оборони на Таврійському напрямку.