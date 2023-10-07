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Ворог обстріляв Куп'янський район. Є поранені

Росіяни обстріляли селище Шевченкове з РСЗВ.

Ворог обстріляв Куп'янський район. Є поранені
Фото: Нацполіція Харківської області

У суботу вранці ворожих ракетних ударів зазнало селище Шевченкове Куп’янського району. внаслідок обстрілу поранені двоє людей.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

«Близько 09:10 в смт Шевченкове Куп’янського району стався ракетний обстріл з РСЗВ «Торнадо-С» з боку військових РФ. Зафіксовано влучання у город та теплиці на території приватного будинку. Отримав поранення 56-річний чоловік. Крім того, сталося влучання ракети у поле неподалік населеного пункту», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, ворог завдав ракетних ударів ракетами типу "Онікс" по Одещині. Також, під ракетний обстріл потрапила Полтавщина.

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