Ворог обстріляв Куп'янський район. Є поранені

У суботу вранці ворожих ракетних ударів зазнало селище Шевченкове Куп’янського району. внаслідок обстрілу поранені двоє людей.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

«Близько 09:10 в смт Шевченкове Куп’янського району стався ракетний обстріл з РСЗВ «Торнадо-С» з боку військових РФ. Зафіксовано влучання у город та теплиці на території приватного будинку. Отримав поранення 56-річний чоловік. Крім того, сталося влучання ракети у поле неподалік населеного пункту», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, ворог завдав ракетних ударів ракетами типу "Онікс" по Одещині. Також, під ракетний обстріл потрапила Полтавщина.