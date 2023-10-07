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ЗСУ посилюють захист кордонів з Білоруссю, – Наєв

У білорусі почали чергову перевірку готовності військ.

ЗСУ посилюють захист кордонів з Білоруссю, – Наєв
Сергій Наєв
Фото: скрін

У республіці Білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. Про це у Telegram повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"У свою чергу, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", – зазначив Наєв.

У випадку зростання загрози Генеральний штаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби. Ці правила воєнної науки завжди працюють. Він додав, що у випадку загрози Генштаб ЗСУ перекине сили та засоби на відповідні ділянки.

Нагадаємо, Білорусь заманює "вагнерівців" до своєї ПВК, обіцяючи квартири без черги. За інформацією ДПСУ, у Білорусі зараз менше тисячі "вагнерівців".

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