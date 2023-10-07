За добу окупанти 52 рази обстріляли Херсонщину, дві людини дістали поранення

Російські війська продовж минулої доби обстріляли 52 рази населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє мирних жителів дістали поранення Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

Ворог випустив 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. Лише по місту Херсон росіяни випустили 20 снарядів.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – повідомив Олександр Прокудін.

Вночі 7 жовтня ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Є влучання в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Постраждали четверо людей.