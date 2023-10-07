Вночі ворог атакував Одещину надзвуковими ракетами типу "Онікс". Є постраждалі

Ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Сьогодні вночі російські війська атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє ОК "Південь".

"Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків", – йдеться у повідомленні.

Також, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Постраждалим надана вся необхідна медична допомога.

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня окупанти атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів призупинили функціонування поромної переправи "Орлівка".