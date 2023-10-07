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Вночі ворог атакував Одещину надзвуковими ракетами типу "Онікс". Є постраждалі

Ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Вночі ворог атакував Одещину надзвуковими ракетами типу "Онікс". Є постраждалі
Фото: ОК "Південь"

Сьогодні вночі російські війська атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами  типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє ОК "Південь".

"Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено  кілька багатоквартирних будинків", – йдеться у повідомленні. 

Також, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало чотири людини.  Вони отримали поранення від уламків скла. Постраждалим надана вся необхідна медична допомога. 

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня окупанти атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів призупинили функціонування поромної переправи "Орлівка".

 

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