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Внаслідок атаки на Одеську область пошкоджено припортову інфраструктуру і зерносховище. Поромну переправу до Румунії зупинили

Даних про поранених немає. 

Внаслідок атаки на Одеську область пошкоджено припортову інфраструктуру і зерносховище. Поромну переправу до Румунії зупинили
Удар по Одеській області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

У ніч на 6 жовтня окупанти знову атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок ударів призупинили функціонування поромної переправи "Орлівка".

Державна прикордонна служба опублікувала в Telegram заклик поки що обирати інші шляхи до Румунії. На пункті пропуску проводять стабілізацію функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. 

"В результаті нападу люди не постраждали", – повідомили прикордонники.

Пошкоджено вантажівки
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Пошкоджено вантажівки

В ОВА додали, що повітряна тривога в області тривала понад три години. Три безпілотники вдалося збити. 

"Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано", – повідомив голова ОВА.

Руйнування внаслідок удару по Одеській області
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Руйнування внаслідок удару по Одеській області

Росіяни атакують портову інфраструктуру та зерносховища з середини липня, відколи односторонньо розірвали зернову угоду. Неодноразово пошкоджень зазнавала прикордонна інфраструктура з Румунією, а також на територію цієї країни НАТО падали російські БплА.

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