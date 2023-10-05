Під час Дня саміту Європейської політичної спільноти відбулось багато зустрічей та важливі переговори.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую!” - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що у українських воїнів буде більше артилерії, далекобійної зброї.

“Сьогодні російські терористи завдали удару, який навіть звірячим не назвеш. Бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу на Харківщині, по звичайному продуктовому магазину та кафе. Російські військові не могли не знати, куди б’ють. І це не був удар наосліп. Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по них? Хто? Тільки абсолютне зло”, - наголосив президент України.

Він додав, що понад 50 людей загинули, серед них дитина 6 років.

“У цьому селі, по якому росіяни вдарили, було загалом до цієї війни 500 мешканців. А зараз – за час війни – люди виїжджали, це Куп’янський район, один із тих напрямків, де особливо жорстко на фронті… І станом на сьогодні в селі було трохи більш як 300 людей. Більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський зауважив, що російський терор повинен програти, і світу є чим це забезпечити.

“Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом!” - сказав президент України.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель зустрівся з Володимиром Зеленським у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти. Президент Євроради після зустрічі зі Зеленським заявив, що ЄС готує додатковий потужний пакет підтримки, і що немає "жодного плану Б щодо підтримки України".