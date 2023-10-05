Ворог вкотре обстріляв Нікопольщину

Ворог знову атакував Нікопольщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У першій половині дні від обстрілів ворожими дронами-камікадзе постраждала Марганецька громада. На щастя, ніхто не постраждав.

"Двічі дісталося і Нікополю. Окрім вранішнього обстрілу, ворог знову відкрив артилерійський вогонь вдень. Загалом, через сьогоднішні удари у місті пошкоджені 16 приватних будинків. Знищені 3 господарські споруди. Ще 6 – понівечені. Снаряди агресора зачепили й 2 газопроводи і 4 лінії електропередач", – йдеться у повідеомленні.

Сьогодні вранці ворог атакував Нікополь, внаслідрк обстрілів поранень зазнала місцева мешканка.