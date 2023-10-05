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​Правоохоронці проводять обшуки в КМДА, "Київавтодорі" та у підрядників у справі про обвал Дегтярівського мосту

Слідчі дії відбуваються за вісьмома адресами.

​Правоохоронці проводять обшуки в КМДА, "Київавтодорі" та у підрядників у справі про обвал Дегтярівського мосту
Фото: Київська прокуратура

Правоохоронці проводять обшуки в департаменті Київської міської державної адміністрації, "Київавтодорі" та у підрядників у справі про обвал конструкцій на Дегтярівському мосту

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК «Київавтодор» та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка (ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото: Київська прокуратура

Зазначається, що в межах провадження, 5 жовтня на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за вісьмома адресами, а саме - за місцем розташування Департаменту, комунальної корпорації та підрядних організацій.

 

Фото: Київська прокуратура

Фото: Київська прокуратура

Фото: Київська прокуратура

Нагадаємо, 30 вересня в Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Реконструкція шляхопроводу розпочалася в червні цього року.  На час ремонту міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

За фактом обвалу конструкцій розпочато кримінальне провадження.

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