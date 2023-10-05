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На Вінниччині у Південному Бузі загинуло 9 тонн риби, у тому числі червонокнижних видів

Компанія-виробник ікри осетра стверджує, що це сталося через забруднення річки. У Держрибагентстві підтвердили загибель риби. 

На Вінниччині у Південному Бузі загинуло 9 тонн риби, у тому числі червонокнижних видів
Фото: Facebook/Ukrainian Caviar Berry

На Вінниччині у Південному Бузі загинуло 9 тонн червонокнижної риби, у тому числі червонокнижних видів. 

Про це повідомила компанія Ukrainian Caviar Berry, що займається виробництвом ікри осетра.

“Життя всіх осетрів зупинилося за ніч. 9 тон риби!.. Ми не можемо зупинити забруднення води в річці Південний Буг. Величезний резервуар на річці, в якому росли наші осетри, тепер виглядає як зливна яма. Викид у воду неймовірно великої кількості шкідливих речовин призвів до миттєвої смерті 9 тонн червонокнижної риби- Білуги, Ленського, Азовського Осетра, Гібрида білуги ( Бестер)... Сьогодні знищено єдине унікальне стадо племінного осетра”, - йдеться в повідомленні компанії. 

Зазначається, що Управління прокуратури охорони природи відкрило справу, триває слідство. 

 

У Держрибагентстві підтвердили загибель риби. 

“3 жовтня 2023 року Вінницьким рибоохоронним патрулем Держрибагентства отримано інформацію про масову загибель водних біоресурсів у суб’єкта аквакультури Ukrainian Caviar Berry. Підприємство займалося вирощуванням осетрових видів риб на р. Південний Буг (Ладижинське водосховище) в умовах відкритої водойми, і було одним із топ-виробників чорної ікри на ринку України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, прибувши на місце події, рибоохоронці під час обстеження водного об’єкта виявили загибель 9 тонн (близько 3000 особин) осетрових видів риб, зокрема білуги, ленського осетра, бестера, а також унікального маточного поголів’я руського осетра з Азовського моря.

З метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів спеціалістами Державної екологічної інспекції у Вінницькій області відібрано проби води для проведення її аналізу на вміст забруднюючих речовин.

Наразі відомості за фактом загибелі риби внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, в червні цього року в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС заборонили купатися та вживати рибу

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