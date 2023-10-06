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На Одещині затримали агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ

Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

На Одещині затримали агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента ФСБ Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік отримав вороже завдання - створити власну агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

Щоб вивести російського агента на територію України, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю спецслужби і створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з ворогом. За сценарієм, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати жінку.

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Ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої "ПМР". Згодом він став снайпером у складі підконтрольного Росії підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім чоловік отримав "підвищення" і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС РФ.

Перебуваючи у лавах російського спецназу, він брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні. А в 2014 році прибув до Одеси для вчинення масових заворушень, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

"Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової «ПМР», де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком – представниками місцевого «МДБ». Тоді він отримав оперативний псевдонім «Скіф», пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань. Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили "Скіфу" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала трьох осіб у Харкові та на Житомирщині за підозрою у роботі на ворога.

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