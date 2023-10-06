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У Дніпрі затримали прокурора, який вимагав хабар, щоб "відмазати" чоловіка від тюрми

Тепер йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У Дніпрі затримали прокурора, який вимагав хабар, щоб "відмазати" чоловіка від тюрми

Служба безпеки і ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора викрили на корупції прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро. Він вимагав 10 тисяч доларів у місцевого жителя, син якого є фігурантом розслідування щодо шахрайства та підроблення документів, печаток і штампів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що за цей хабар прокурор "гарантував" змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий.А в подальшому взагалі пообіцяв закрити кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником.

Правоохоронці затримали прокурора "на гарячому" під час передачі йому грошей.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львіщині спіймана на хабарі працівниця ВЛК намагалася з'їсти 100 доларів.

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