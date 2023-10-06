НАБУ опублікувало роз'яснення про обшуки в постачальника оборонної продукції

Національне антикорупційне бюро прокоментувало обшуки в приватних компаніях, що дотичні до постачанням продукції оборонної промисловості. Слідчі дії відбувалися в межах провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення. Пояснення опублікували після того, як керівник компанії Archer Олександр Єременко повідомив про обшуки, через які фірма тимчасово нібито не може проводити ремонт і обслуговування приладів. Archer – українська компанія-виробник тепловізійних приладів, аксесуарів, прицілів, дальномірів.

У пресслужбі НАБУ заявили, що одна з компаній уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%).

"Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією рф. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій", – пояснили в Бюро.

Там додали, що закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації коштів.

"Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку", – стверджують у НАБУ.

У пресслужбі додали, що детективи не вилучали комп'ютери, а скопіювали з них дані.

"Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов’язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено 2 особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку", – сказали в НАБУ.

У бюро додали, що окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось. Яременко писав, що під час обшуків скопіювали конструкторські креслення і документація, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

Також у НАБУ сказали, що їм довелося ламати сейф, бо ключі від нього "працівники компанії не надали". Яременко писав,що НАБУ півтори години намагалося відкрити сейф і зрештою його зламало, хоча ключі від сейфу були в начальника охорони, зв'язку з яким не було через те, що вилучили телефон.

"Обшук – одна із слідчих дій, які проводяться під час розслідування для збору необхідних доказів. Детективи НАБУ завжди дотримуються високих моральних та професійних стандартів, зокрема під час здійснення досудового розслідування. Разом з тим, можливі неправомірні дії детективів НАБУ стануть предметом перевірки управління внутрішнього контролю за участі Ради громадського контролю при НАБУ", – додали в Бюро.

Яременко заявляв, що "слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. Не розуміють до кого прийшли і що взагалі ми виробляємо". Також він сказав, що детектив назвав його компанію "прокладкою" Міноборони.