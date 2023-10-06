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Київ повністю готовий до опалювального сезону, - Кличко

Готуючись до зими, в столиці усунули понад 3000 пошкоджень на мережах і замінили понад 60 км тепломереж.

Київ повністю готовий до опалювального сезону, - Кличко

Київ провів необхідні технічні та організаційні заходи і повністю готовий до початку опалювального сезону.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Навіть в цих складних умовах місто виконало всі заплановані й необхідні для старту опалювального сезону роботи. Враховуючи ризики воєнного стану. Близько 100 котелень столиці забезпечені можливостями оперативного переключення на роботу від генераторів. Таку ж можливість мають 150 бюветних комплексів. Також місто придбало 23 мобільних пересувних котельні. Які, в разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та садки, пункти обігріву", - написав він.

Мер розповів, що, готуючись до зими, в столиці усунули понад 3000 пошкоджень на мережах і замінили понад 60 км тепломереж. Всі будинки, які обслуговуються комунальними керуючими компаніями, готові до подачі тепла.

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"На сьогодні всі житлові будинки, що знаходяться в обслуговуванні комунальних керуючих компаній, отримали акти готовності до зими. Тобто готові до подачі тепла. Закликаю інших управителів, в тому числі ОСББ та ЖБК, також подбати про отримання цих актів. Місто в цьому плані всіляко допомагатиме, щоб усі без винятку будинки не мали проблем із запуском тепла", - зазначив Кличко.

Водночас в столиці продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів критичної інфраструктури. На ці потреби з міського бюджету було виділено близько 1 мільярда гривень. Заплановані роботи будуть виконані до кінця року.

"Тобто Київ провів необхідні технічні та організаційні заходи і готовий до старту опалювального сезону. Але я ще раз закликаю всіх відповідальних осіб на місцях усвідомити його складність, мобілізувати сили і ресурси", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, 3 жовтня Кличко заявив, що опалювальний сезон в Києві може опинитися під загрозою зриву.

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