До кінця року РФ хоче набрати в армію 420 тисяч контрактників, − міноборони Великої Британії

Масова мобілізація у Росії продовжує негативно впливати на промисловість.

До кінця 2023 року російські військові мають намір набрати в армію 420 тисяч контрактників.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Британці заявляють, що масова мобілізація у Росії продовжує негативно впливати на промисловість.

“У Росії цивільне населення дедалі частіше піддається впливу “Спеціальної військової операції”. Кремля, попри запевнення у лютому 2022 року. Суспільство стає дедалі мілітаризованішим, у той час, як ситуація у Росії погіршується”, − йдеться у повідомленні.

Так, у липні 2023-го брак робочої сили в російській промисловості досяг нового максимуму в 42%.

Нагадаємо, упродовж минулої доби Сили оборони знищили близько 620 окупантів. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 281 090 осіб.