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Окупанти щодня втрачають на Таврійському напрямку понад 250 осіб

Учора троє росіян здалися в полон. 

Окупанти щодня втрачають на Таврійському напрямку понад 250 осіб
Фото: тг-канал Гострі Картузи

Протягом останніх п’яти днів російські війська щодня втрачають на Таврійському напрямку понад 250 осіб.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

За його словами, у зоні відповідальності ОСУ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 15 авіаційних ударів та здійснив 912 артобстрілів.

"Загалом російські окупанти після втрат позицій в попередній період різко збільшили свою активність, провели 41 бойове зіткнення на Таврійському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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За словами Шептуна, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали загалом 1 240 вогневих завдань, загальні втрати ворога за минулу добу склали 309 осіб.

"Якщо говорити про крайні п’ять діб, то щодня ворог вже протягом п'яти діб втрачає по понад 250 осіб на день. Також минулої доби троє російських окупантів здалися, за крайні п’ять діб ця цифра вже складає близько 50 осіб, тобто ворог продовжує здаватися в полон", – розповів речник.

Упродовж минулої доби було повністю знищено 24 одиниці військової техніки ворога, ще майже 30 одиниць пошкоджено. Зокрема, знищені чотири танки, 13 ББМ, чотири артсистеми, два автомобілі та одиницю спецтехніки, а також чотири ворожі склади з боєприпасами.

Нагадаємо, упродовж минулої доби Сили оборони знищили близько 580 окупантів. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 280 470 осіб.

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